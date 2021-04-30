Распространяли антиконституционные призывы: СБУ разоблачила интернет-агитаторов

Материалы для своих "статей" злоумышленники брали из пропагандистских интернет-изданий РФ

Материалы для своих "статей" злоумышленники брали из пропагандистских интернет-изданий РФ

Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность разветвленной сети агитаторов, которые распространяли через интернет информацию в ущерб государственной безопасности Украины. Злоумышленники пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в разных регионах страны накануне майских праздников.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, в Киеве разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти, а также агитировал вступать в ряды незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Злоумышленники агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины.

Также по материалам СБУ судом признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, двое пропагандистов с Волыни и Сум. Установлено, что они распространяли в сети Интернет публикации с антиконституционными призывами. Материалы для своих "статей" злоумышленники брали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что СБУ прекратила деятельность фейкового "сельского совета" на Николаевщине.