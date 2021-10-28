На Житомирщине из-за махинаций с растаможкой грузовиков государство потеряло более 10 миллионов

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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Житомирской таможни на создании масштабной коррупционной схемы по растаможке грузовиков

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Должностные лица таможенного поста "Житомир-Центральный", в сговоре с двумя предпринимателями, организовали таможенное оформление грузовых автомобилей со значительным занижением их стоимости", - рассказали оперативники.

Сделка существовала на протяжении последних двух лет. По предварительным оценкам, за все время противоправной деятельности таможенников государству нанесен ущерб на более чем 10 млн грн.

Сейчас в рамках документирования коррупционной схемы сообщено о подозрении шестерым должностным лицам таможни.

Ранее сообщалось, что таможенников аэропорта "Борисполь" правоохранители поймали на вымогательстве "дани".