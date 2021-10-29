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29 жовтня 2021, 17:13 10

На Київщині викрили антиукраїнське угрупування, яке закликало до захоплення влади в Україні

29 жовтня 2021, 17:13 10
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Фото СБУ
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Співробітники СБУ викрили антиукраїнське угрупування, яке закликало до захоплення влади в Україні. Зловмисники поширювали злочинні заклики й провокували заворушення

Про це пише пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазназначається, що до групування входили мешканці Києва й Київської області.

Для маскування протиправної діяльності, зловмисники позиціонували себе як активісти громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах, вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення, - пише пресслужба.

Розповсюджуючи заклики, члени групування провокували розхитування обстановки в регіоні. Свої "гасла", зловмисники поширювали серед інших учасників масових зібрань, або ж заходів на території Києва.

Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи, правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності, - додає пресслужба.

Відповідно до ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, лідеру угрупування загрожує позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі встановлюються усі обставини протиправної діяльності й притягнення до відповідальності інших членів групування.

Як повідомлялося, екссуддю апеляційного суду Луганщини звинувачують у держзраді – вона працює на окупантів.

Раніше, у квітні СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів - поширювали антиконституційні заклики.

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