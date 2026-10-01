"Смог. Все серое. Где-то горит": известная актриса эмоционально отреагировала на обстрелы Киева

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Украинская актриса Римма Зюбина эмоционально высказалась о жизни в столице. Она рассказала, что проснулась от того, что ей нечем дышать

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

"Впервые в жизни проснулась от того, что нечем дышать. Несет гарью. Темно. Ночь. Сквозь сон подхожу к окнам закрыть их. Вся квартира наполнилась этим едким ароматом. В 7 утра вышла на балкон. Смог. Все серое. Где-то горит. Где-то догорает. Как будто я в фильме ужасов о конце света", - говорит актриса.

Римма Зюбина призналась, что ее шокирует, что все это происходит в центре Европы. При этом она сама убеждена, что всем все равно и украинцам стоит полагаться только на себя.

"И этот армагеддон в столице европейского государства разве что немного смутит микроскопическую частицу человечества, да и то только на мгновение. Мы никому не нужны. Когда я слышу, что смерть путина все это остановит... Гитлера нет уже давно, а фашизм еще до сих пор существует. Более того, еще набирает обороты. Мораль этого текста одна - киевляне и гости столицы! Обязательно одевайте маску от смога", - говорит артистка.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко и ее бывший муж показывали кадры, как выглядел район с роддомом, где родился их сын, после российской атаки.