Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Минцифре
Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Но это не освободит его от уголовной ответственности
Об этом сообщает замглавы МВД Егений Енин на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
По его словам, киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, создавшего фейковую "Дію".
Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве, - отметил Енин.
Он уточнил, что парню все равно придется нести ответственность за подделку документов.
Как сообщалось, вчера кіберполіція викрила разработчика фейковой "Действия".
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