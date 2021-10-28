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28 октября 2021, 19:34 4

Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Минцифре

28 октября 2021, 19:34 4
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Фото: Facebook Е.Енина
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Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Но это не освободит его от уголовной ответственности

Об этом сообщает замглавы МВД Егений Енин на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

По его словам, киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, создавшего фейковую "Дію".

Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве, - отметил Енин.

Он уточнил, что парню все равно придется нести ответственность за подделку документов.

Как сообщалось, вчера кіберполіція викрила разработчика фейковой "Действия".

Дія полиция Минцифры фейк киберзащита

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