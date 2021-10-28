Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Минцифре

Фото: Facebook Е.Енина

Задержанному разработчику фейковой "Дії" предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Но это не освободит его от уголовной ответственности

Об этом сообщает замглавы МВД Егений Енин на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

По его словам, киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, создавшего фейковую "Дію".

Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в министерстве, - отметил Енин.

Он уточнил, что парню все равно придется нести ответственность за подделку документов.

Как сообщалось, вчера кіберполіція викрила разработчика фейковой "Действия".