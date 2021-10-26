Полицейские Хмельнитчины разоблачили врача-травматолога на "торговле" COVID-сертификатами

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В Хмельницкой области следователи разоблачили врача-травматолога одной из больниц региона вместе с посредником во время передачи 5 тысяч гривен неправомерной выгоды

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

"Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 000 гривен неправомерной выгоды. За эту сумму гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от COVID-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации", - говорится в сообщении.

Мероприятия по документированию "схемы" получения сертификатов проводились под контролем сотрудников полиции.

По месту работы медработника, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тысяч долларов, происхождение которых устанавливается.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили врача и трех медсестер лаборатории, которые выдавали поддельные COVID-сертификаты без сдачи анализов.