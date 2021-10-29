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29 октября 2021, 15:29 265

В Ровно разоблачили турагентство, где торговали поддельными ПЦР-тестами

29 октября 2021, 15:29 265
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В Ровно правоохранители установили, что в местном туристическом агентстве предлагали приобрести фальшивый тест на COVID-19 гражданам, которые планировали выехать за границу

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Ровенской окружной прокуратуры.

Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Следовательно, инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в офисе туристического агентства и дома у фигурантов. По их результатам изъяли компьютеры, копии документов и уже оформленные будущими датами справки о прохождении ПЦР-тестирование, с отрицательным заключением о наличии коронавирусной инфекции.

Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.

Ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.

туризм ПЦР-тест коронавирус подделка документ

 
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