В Ровно разоблачили турагентство, где торговали поддельными ПЦР-тестами

В Ровно правоохранители установили, что в местном туристическом агентстве предлагали приобрести фальшивый тест на COVID-19 гражданам, которые планировали выехать за границу

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Ровенской окружной прокуратуры.

Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Следовательно, инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в офисе туристического агентства и дома у фигурантов. По их результатам изъяли компьютеры, копии документов и уже оформленные будущими датами справки о прохождении ПЦР-тестирование, с отрицательным заключением о наличии коронавирусной инфекции.

Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, на Волыни полицейские задержали мужчину, который продавал фейковые справки о COVID-19.

Ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.