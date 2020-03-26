Харьковчане наладили масштабное производство фальсифицированных медпрепаратов
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным досудебного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных столичных дистрибьюторов лекарственных средств.
Установлено, что с 2016 года дельцы организовали кустарное производство препаратов, которые применяют для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств.
Цех, где происходило изготовление подделки из сырья сомнительного происхождения, они оборудовали в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова. Сбывали фальсификат под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет ресурсы и аптечные сети.
По предварительным подсчетам ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 миллионов гривен.
Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора правоохранители задержали в Киеве и Харькове.
Во время следственных действий по адресам проживания участников группы, а также по месту производства фальсификата правоохранители изъяли сырье, контрафактную продукцию, оборудование, документы и носители информации, содержащие данные о сделках злоумышленников.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, задержанным объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, задействованных в противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.
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