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26 марта 2020, 14:07 1

Харьковчане наладили масштабное производство фальсифицированных медпрепаратов

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26 марта 2020, 14:07 1
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СБУ блокировала масштабное изготовление и реализацию по всей стране контрафактных лекарств
Фото: СБУ
СБУ блокировала масштабное изготовление и реализацию по всей стране контрафактных лекарств

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным досудебного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных столичных дистрибьюторов лекарственных средств.

Установлено, что с 2016 года дельцы организовали кустарное производство препаратов, которые применяют для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств.

Цех, где происходило изготовление подделки из сырья сомнительного происхождения, они оборудовали в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова. Сбывали фальсификат под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет ресурсы и аптечные сети.

По предварительным подсчетам ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 миллионов гривен.

Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора правоохранители задержали в Киеве и Харькове.

Во время следственных действий по адресам проживания участников группы, а также по месту производства фальсификата правоохранители изъяли сырье, контрафактную продукцию, оборудование, документы и носители информации, содержащие данные о сделках злоумышленников.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, задержанным объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, задействованных в противоправной деятельности и привлечения их к уголовной ответственности.


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