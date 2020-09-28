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28 сентября 2020, 11:19 3

СБУ разоблачила масштабное производство поддельных лекарств

28 сентября 2020, 11:19 3
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За год злоумышленники "наваривали" свыше 15 млн гривен
За год злоумышленники "наваривали" свыше 15 млн гривен
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины блокировали противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали нелегальный бизнес четверо жителей Харькова и Киева. Сырье для изготовления фальсификата они получали почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии.

Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников", - говорится в сообщении.

Сбывали фальсификат под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет и аптечные сети. По предварительным подсчетам ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 млн гривен.

Четверым участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет.

СБУ преступление уголовное дело контрабанда лекарства
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