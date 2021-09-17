Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ

В самой пророссийской партии Украины, которая с самого начала имела два центра силы, произошел громкий скандал вокруг местных выборов в скромной полтавской глубинке. Скандал, который вполне может начать новую эру в истории ОПЗЖ - распада на два независимых и принципиально разных проекта

В самой пророссийской партии Украины, которая с самого начала имела два центра силы, произошел громкий скандал вокруг местных выборов в скромной полтавской глубинке. Скандал, который вполне может начать новую эру в истории ОПЗЖ - распада на два независимых и принципиально разных проекта

Фото: facebook.com/kivailya

"Оппозиционная платформа - За жизнь" оказалась в центре скандала, спровоцированного эмоциональным спичем Ильи Кивы относительно событий в полтавской партячейке. RegioNews решил напомнить о предыдущих ссорах внутри ОПЗЖ и о изначальной двойственности этой партии, а также спрогнозировал, чем это все может завершиться.

При чем тут Карловка

15 сентября в Telegram-каналах появилось видео, в котором нардеп от ОПЗЖ Илья Кива критикует своего коллегу, руководителя полтавской областной ячейки партии Олега Сазонова за ситуацию на предстоящих местных выборах в Карловский городской совет. По словам депутата-кандидата наук, Сазонов просто "продал франшизу", то есть право заполнить партийный список своими людьми, местному бизнесмену.

На следующий день, комментируя этот скандал, Кива заявил, что Сазонов в прошлом году фактически сорвал регистрацию и участие ОПЗЖ на местных выборах в том же районе в пользу своего бизнес-партнера Юрия Кобченко. Вероятно, и сейчас бенефициаром этой "сделки купли-продажи" является также Кобченко. Который, кстати, имеет в регионе очень запятнанную репутацию - в частности, из-за отмазывания сына Михаила от жестокого убийства молодой девушки, в котором того подозревали.

Михаил Кобченко тогда попал якобы на лечение в психоневрологический диспансер, потом вообще исчез заграницей, а сейчас является депутатом Карловского горсовета от "Слуги народа". Сам же Кобченко-старший также оказался в президентской партии, пытаясь на выборах-2020 попасть в партийные списки "слуг" в Полтавский облсовет. Правда, это его старание оказалось безуспешным, потому что вызвало скандал в местных рядах "СН".

Но главное в этой истории не то, кому продали, а кто это сделал. Точнее, кто согласовал такое решение. Кива прямо заявил, что на такой шаг "отдельные п*дарасы" пошли с ведома и молчаливого согласия самого сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко.

Пауки в банке

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – это партия, которая с самого начала имеет дуалистический характер. Ее создали из двух структур, и эти два центра силы так и остаются в ОПЗЖ. Один - это вышеупомянутый Юрий Бойко и Сергей Левочкин, так называемые "газовики", за которыми маячит тень олигарха Дмитрия Фирташа. Другой – Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

То, что эти два центра силы между собой, как минимум, не мирятся, известно было давно. В межвыборный период это не так заметно, хотя время от времени представители того или иного крыла, что называется, проговариваются. Скажем, тот же Кива в эфире медведчуковского "Первого независимого" телеканала недавно заявил, что действующая власть почему-то "пришла" именно за Медведчуком, а не за Бойко или Левочкиным (господин Кива привел в пример именно представителей противоположного лагеря в партии). И, очевидно, намекая на то, кто является непримиримым борцом с "режимом Зеленского", а у кого несколько иные отношения с нынешними хозяевами Банковой.

На выборах же борьба между "бойковскими" и "медведчуковскими" выплывает наружу. В 2020-м на местных выборах сразу в нескольких регионах вспыхивали скандалы относительно того, кто должен комплектовать списки и представлять партию на выборах городских голов. Скажем, в Николаеве на мэрские выборы областная и городская организации ОПЗЖ вообще выдвинули двух кандидатов. Там, в конце концов, удалось договориться, но Владислав Чайка без шансов проиграл выборы действующему городскому голове Александру Сенкевичу.

Так же произошло и в Одессе, где в противовес "бойковскому" Николаю Скорику пытались выставить под партийными знаменами кого-то из "медведчуковских" - то ли Татьяну Плачкову, то ли самого Вадима Рабиновича. Наконец, внутрипартийные центры договорились, что идти на мэрские выборы таки будет Скорик (где он также без особых шансов проиграл действующему главе Одессы Геннадию Труханову), а Рабинович возглавит список на выборах в Одесский облсовет, где в итоге ОПЗЖ потерпела одно из самых масштабных поражений в областных коалициадах на "южном фронте".

Одним из самых ярких кейсов – и очень похожим на карловский – стал скандал в Запорожье осенью прошлого года. СМИ тогда писали, что действующий нардеп от ОПЗЖ Владимир Кальцев, который вместе с братом и нардепом позапрошлого созыва от Партии регионов Сергеем Кальцевым получил "бойковскую" половину мест в партсписке, как говорится, "под шумок" продал и "медведчуковские" 50%.

Санкции против санкций, рейтинги против рейтингов

Конфликт в ОПЗЖ – это не только борьба за места в партийных списках или региональной власти. Ситуация на самом деле несколько глубже. Скажем, Виктор Медведчук по понятным причинам является самым активным на фронте борьбы за приверженность России и лично Владимира Путина. Этим не очень довольны в "газовом" крыле ОПЗЖ. Злые языки говорят, что Медведчука уже неоднократно упрекали за его визиты в Кремль, которые (поездки) он ни с кем в партии не согласовывает. И которые вместе с тем добавляют негатива в глазах как умеренного электората, так и действующей украинской власти, которая сама не прочь наладить прямой контакт с Путиным без посредничества его кума.

Итак, Медведчук, если говорить прямо, своим желанием поддерживать имидж влиятельного аж на уровне Кремля политического персонажа наносит вред другой части ОПЗЖ, которая не очень хочет подставлять собственные бизнес-интересы под возможные санкции со стороны Банковой. Поэтому часть ОПЗЖ, олицетворенная тандемом Бойко и Левочкина, больше акцентирует внимание в своих выступлениях на критике каких-то отдельных позиций "зеленого режима", не особо педалируя тему братских отношений со страной-агрессором, тогда как у "медведчуковцев" это - главный и, возможно, единственный козырь.

Кроме того, проблемой и головной болью лично для Медведчука является его низкий личный рейтинг и очень высокий антирейтинг. Из-за этого он фигурирует далеко не во всех социологических опросах, а там, где Медведчука включают в список возможных кандидатов в президенты, показатель его мало отличается от статистической погрешности. Тогда как Бойко после провального 2014-го (0,19%) сумел подняться на президентских выборах-2019 на четвертое место с довольно приличным результатом в 11,67%, а сейчас, по большинству социологических данных, вообще идет третьим.

Конечно, рейтинг ОПЗЖ формируется не популярностью партийных лидеров - здесь несколько иная механика захвата и удержания электората, отличная от классических вождистских партий. Скажем, если рейтинги Петра Порошенко и его "ЄС" и Юлии Тимошенко и ее "Батьківщини" в соцопросах являются вполне сопоставимыми, то даже суммарный рейтинг Медведчука и Бойко уступает партийной популярности несколькими процентами. Но, несмотря ни на что, явное рейтинговое преимущество придает уверенности именно Бойко и позволяет ему чувствовать себя хозяином положения, чего не могут не понимать оппоненты. И, как говорят в кулуарах, они иногда принимают очень неожиданные меры.

Козырный туз Медведчука

В августе Россия объявила об очередных санкциях против Украины, в частности, против украинских политиков. И в санкционный список неожиданно, можно даже сказать сенсационно, попали председатель исполкома ОПЗЖ Сергей Левочкин и его сестра Юлия Левочкина. Внешне это выглядит как некая логическая ошибка - как может один из четырех руководителей самой пророссийской партии в Украине попасть под санкционный молот самой России?

Но есть и другая сторона вопроса. Заключается она в том, что это, по мнению некоторых экспертов, является четким сигналом со стороны Кремля – кого они хотят видеть своими партнерами в ОПЗЖ (и, соответственно, в Украине). Или даже попыткой самого Медведчука через российских партнеров, которых у него гораздо больше, надавить на оппонентов в партии. Потому что, как мы видим из списка скандалов последних двух лет, "газовики" в большинстве случаев переигрывают внутрипартийное крыло, ориентированное на кума Путина. Поэтому Медведчук вполне мог использовать свой последний аргумент - личную привязанность к себе хозяина Кремля.

Ход этот довольно рискованный, но Бойко и Ко тоже не могут не понимать, с какими проблемами они могут столкнуться, попав в немилость к Кремлю. Стоит только России переключить свое внимание на какой-то другой политический проект (а их в Украине хватает - вспомните хотя бы скандального неофита "Партию Шария" или мураевский проект "Наши"), как рейтинг ОПЗЖ начнет таять. И вполне может оказаться, что в следующую Раду, в отличие от нынешнего созыва, соратники Бойко-Левочкина вообще не попадут. Как это случилось, например, с" Оппозиционным блоком", который в 2014-м набрал почти 10%, а в 2019-м, потеряв российский "ярлык на княжение" (тот вместе с раскольниками Бойко и Рабиновичем перешел как раз в ОПЗЖ), набрал лишь 3%, не пробившись в парламент.

Поэтому, чтобы не попасть на место своих бывших коллег, Бойко и Левочкину воленс-ноленс придется считаться с Медведчуком. Но это не значит, что борьба за власть в ОПЗЖ и всей пророссийской части политического спектра Украины закончится. Собственно, карловская история, которую эмоционально выплеснул в медийное пространство скандалист Кива (собственно, выплеснули коллеги по фракции, которые и передали видеозапись с партийного чата авторам анонимных Telegram-каналов), является подтверждением – конфликт между двумя крыльями птички с эмблемы ОПЗЖ продолжается, хотя вряд ли в ближайшем будущем он завершится окончательным расколом партии.