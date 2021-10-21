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21 октября 2021, 13:26 126

На Днепропетровщине мужчина стрелял по детям

21 октября 2021, 13:26 126
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Нацполиция
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В Кривом Роге 58-летний мужчина совершил два выстрела из травматического пистолета по несовершеннолетним ребятам, которые находились неподалеку многоэтажки и убежал в свою квартиру

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на главное управление Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

Отмечается, что мужчина промазал. Сейчас его уже задержала полиция. В квартире нашли травматический 9 мм пистолет, внешне похожий на пистолет Макарова.

По указанному факту продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием).

Напомним, что недавно в центре Киева возле одного из баров произошла драка, в результате которой один из участников открыл стрельбу. Пострадал один человек

стрельба Днепропетровская область пистолет полиция уголовное дело

 
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