Нардепа Киву исключили из ОПЗЖ

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Народного депутата Илью Киву исключили из состава партии "Оппозиционная платформа За жизнь"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий политика PavlovskyNews.

"Действительно представители Левочкина(нардепа Сергея Левочкина-ред.) добились моего исключения из партии", - рассказал парламентарий

Он ожидает, что в дальнейшем его исключат из фракции.

"Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям ", - заявил Кива и уточнил, что пока не получил ответа по этой ситуации от руководства партии.

Кива попал в парламент по списку партии ОПЗЖ. В случае исключения он будет внефракционным депутатом.

Напомним, что нардеп постоянно попадал в скандалы. В частности после расследования журналистов о жомовой яме. Высший антикоррупционный суд взыскал в государственный бюджет 1,2 миллиона гривен прибыли от жомовой ямы народного депутата Ильи Кивы.

Политик также со скандалом защитил кандидатскую диссертацию. Министерство образования анонсировало проведение расследования и пообещало изучить диссертацию.