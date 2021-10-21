Нардепа Киву исключили из ОПЗЖ
Народного депутата Илью Киву исключили из состава партии "Оппозиционная платформа За жизнь"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий политика PavlovskyNews.
"Действительно представители Левочкина(нардепа Сергея Левочкина-ред.) добились моего исключения из партии", - рассказал парламентарий
Он ожидает, что в дальнейшем его исключат из фракции.
"Я не давал им возможность сливать и продавать партию, подделывать документы. Может быть им действительно не нравится моя позиция по отношению к нацистским преступникам или к президенту РФ. Это нормальная история, мы имеем право на свою точку зрения и позицию. Я готов как к диалогу, так и к резким бескомпромиссным действиям ", - заявил Кива и уточнил, что пока не получил ответа по этой ситуации от руководства партии.
Кива попал в парламент по списку партии ОПЗЖ. В случае исключения он будет внефракционным депутатом.
Напомним, что нардеп постоянно попадал в скандалы. В частности после расследования журналистов о жомовой яме. Высший антикоррупционный суд взыскал в государственный бюджет 1,2 миллиона гривен прибыли от жомовой ямы народного депутата Ильи Кивы.
Политик также со скандалом защитил кандидатскую диссертацию. Министерство образования анонсировало проведение расследования и пообещало изучить диссертацию.