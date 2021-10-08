"УДАР" требует у СБУ возбудить дело о госизмене против Кивы

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СБУ должна возбудить уголовное дело в отношении Ильи Кивы за государственную измену, а парламент лишить мандата из-за его приветствия Путину

Об этом говорится в обращении партии "УДАР Виталия Кличко" к депутатам Верховной Рады и СБУ, которое обнародовал руководитель исполкома партии на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Он сравнил поздравления Путину с поздравлением Гитлеру во время Второй мировой войны.

На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и отцов, выходит Кива, которое представляет государство Украина, и увлекательно, с собачьей благодарностью в глазах, поздравляет Путина – своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомова яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ – помочь ему поздравить кумира из тюрьмы, - написал Палатный.

Он обнародовал обращение партии "УДАР Виталия Кличко" к депутатам Верховной Рады и СБУ.

В Службу Безопасности Украины: возбудить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК "Государственная измена" - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства, - говорится в обращении.

В "УДАРе" считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о возбуждении нардепом Кивой Ильей Владимировичем присяги народного депутата и инициировать процесс лишения мандата народного депутата, чьи действия наносят ущерб суверенитету Украины.

Кроме того, в обращении призвали СНБО и Президента принять меры в отношении Кивы – наложить санкции и лишить гражданства.

Как сообщалось, в августе суд конфисковал более миллиона гривен прибыли нардепа Кивы от жомовой ямы.

Ранее, в июне, нардепу Киве в спортзале вручили подозрение за распространение коммунистической символики.

В апреле нардеп Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук.