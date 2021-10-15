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15 октября 2021, 17:29 791

В центре Киева произошла драка со стрельбой: есть пострадавший

15 октября 2021, 17:29 791
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Информатор
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В центре Киева возле одного из баров произошла драка, в результате которой один из участников открыл стрельбу. Пострадал один человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Информатор

Все произошло около 1:40 в доме по адресу Крещатик, 44. Там расположен один из популярных столичных баров "Диктат", вход в который всегда под контролем охраны.

По предварительной информации, в баре произошла драка. Но что стало причиной конфликта и кто открыл стрельбу — пока неизвестно.

На месте работали медики, оказывали помощь одному из пострадавших. Также на место происшествия стянули десяток экипаже полиции.

Напомним, что в августе в столичном ресторане произошла перестрелка. Ранен один человек.

Киев полиция стрельба медики

 
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