В ОПЗЖ опровергли исключение нардепа Кивы из партии

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Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко опроверг информацию об исключении нардепа Ильи Кивы из партии

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм народного депутата Ренат Кузьмин (фракция "ОПЗЖ")

"На мой вопрос об исключении Кивы из партии Юрий Бойко ответил, что эта информация - фейк, никто Киву не исключал и сейчас готовится партийное опровержение для СМИ. Правда, сам Кива уже подтвердил своё исключение. Для меня, например, все происходящее - полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк - ждём опровержения. Не фейк - ждём объяснения", - написал Кузьмин.

Он также добавил, что Киву мог исключить только Политсовет партии.

"Ждем официальный комментарий. Мне тоже очень интересно", - отметил нардеп

Напомним, что Кива заявил о своем исключении из партии ОПЗЖ. По его словам, решение об его исключении лоббировали Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин.