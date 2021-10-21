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21 октября 2021, 12:30 71

В Житомире "заминировали" суд, полиция уже проверяет

21 октября 2021, 12:30 71
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Фото: сайт Национальной полиции
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В Житомире правоохранители проверяют все судебные учреждения, которые есть в городе, из-за сообщения о минировании суда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Сейчас полицейские проверяют пять судебных учреждений, расположенных в областном центре. 21 октября около 9:50 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности граждан", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, сейчас идет эвакуация посетителей и работников, а также ограниченный доступ к потенциально опасной территории.

Взрывотехники начали обследование помещений.

В частности, в помещения, где расположены судебные учреждения, прибыли следственно-оперативные группы, патрульные и другие экстренные службы.

Напомним, недавно Ивано-Франковский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который заявлял о "минировании" резиденции "Синегора", куда президент Украины Владимир Зеленский собирался приехать на Новый год-2021.

суд минирование полиция Житомир

 
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