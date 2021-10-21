На Львовщине микроавтобус влетел в трактор, есть пострадавшие
На автодороге "Львов-Пустомыты-Меденичи" возле поселка Щирец Львовского района водитель автомобиля "Ситроен Джампер" врезался в трактор "МТЗ 80"
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.
В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Водитель трактора получил царапины и ушибы.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.
Напомним, ранее на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Солонка Львовского района в результате наезда "скорой помощи" был травмирован пешеход. 33-летнего мужчину госпитализировали.
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