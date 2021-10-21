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21 октября 2021, 11:39 301

На Львовщине микроавтобус влетел в трактор, есть пострадавшие

21 октября 2021, 11:39 301
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Фото: Нацполиция
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На автодороге "Львов-Пустомыты-Меденичи" возле поселка Щирец Львовского района водитель автомобиля "Ситроен Джампер" врезался в трактор "МТЗ 80"

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Львовской области, передает RegioNews.

В результате ДТП водитель микроавтобуса получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Водитель трактора получил царапины и ушибы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, ранее на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Солонка Львовского района в результате наезда "скорой помощи" был травмирован пешеход. 33-летнего мужчину госпитализировали.

госпитализация автобус ДТП полиция авария

 
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