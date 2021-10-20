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20 октября 2021, 09:26 202

В Одесской области произошло смертельное ДТП: движение на трассе ограничено

20 октября 2021, 09:26 202
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Фото: Нацполиция
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В Одесской области вблизи поселка Любашевка на трассе Киев-Одесса произошла массовая дорожно-транспортная авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области.

Так, в результате аварии погибли три человека, есть пострадавшие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Сейчас движение на трассе Киев-Одесса частично ограничено, объезд в сторону Одессы осуществляется по Старокиевской трассе.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.

Напомним, ранее на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Солонка Львовского района в результате наезда "скорой помощи" был травмирован пешеход. 33-летнего мужчину госпитализировали.

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