В Одесской области произошло смертельное ДТП: движение на трассе ограничено
В Одесской области вблизи поселка Любашевка на трассе Киев-Одесса произошла массовая дорожно-транспортная авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области.
Так, в результате аварии погибли три человека, есть пострадавшие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Сейчас движение на трассе Киев-Одесса частично ограничено, объезд в сторону Одессы осуществляется по Старокиевской трассе.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в указанном направлении или выбрать альтернативный путь.
Напомним, ранее на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Солонка Львовского района в результате наезда "скорой помощи" был травмирован пешеход. 33-летнего мужчину госпитализировали.