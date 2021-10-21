На Полтавщине в детском саду на двоих детей и воспитательницу упало дерево

Фото: Нацполиция

В городе Кременчуг на территории детского сада, расположенного по ул. Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей и воспитательницу. Их отвезли в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Около 12:00 часов в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по ул. Софиевской упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей и воспитательницу", - рассказали правоохранители.

Известно, что из-за падения дерева травмировались мальчик и девочка, они были госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее в Днепре на мужчину упало дерево и сломало ему ноги.