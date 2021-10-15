КГГА обновила проект Подольского моста: обещают три станции метро на Троещину
Киевская городская государственная администрация повторно утвердила проект строительства Подольского мостового перехода. Он предусматривает строительство метро на Троещину
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу КГГА.
Обновленный проект предусматривает строительство еще одного съезда и заезда на мост из жилого массива Троещина. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.
"По сравнению с прошлым проектом теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина – на вул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост. Таким образом, разговорам о том, будет или не будет съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
Он добавил, что строительство метро на Троещину продолжается.
"Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются без выходных. Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны", – проинформировал Александр Густелев.
Также в составе строительства мостового перехода устроены в основных конструкциях и 3 станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.