КГГА обновила проект Подольского моста: обещают три станции метро на Троещину

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу КГГА.

Обновленный проект предусматривает строительство еще одного съезда и заезда на мост из жилого массива Троещина. Также предусмотрено дальнейшее строительство тоннелей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.

"По сравнению с прошлым проектом теперь в нем предусмотрено строительство еще одного съезда с Подольского мостового перехода на жилой массив Троещина – на вул. Оноре де Бальзака и заезда с этой улицы на мост. Таким образом, разговорам о том, будет или не будет съезд на ул. Оноре де Бальзака, документально поставлена точка", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Он добавил, что строительство метро на Троещину продолжается.

"Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются без выходных. Работают буровые для укрепления элементов искусственных сооружений, ведутся работы по сооружению подпорных стен насыпи, тоннелей метрополитена. Устраиваются инженерные коммуникации, барьерное ограждение, шумозащитные экраны", – проинформировал Александр Густелев.

Также в составе строительства мостового перехода устроены в основных конструкциях и 3 станции будущей Подольско-Выгуровской линии метрополитена.