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18 октября 2021, 08:29 15

"Деньги не отмывали": Зеленский рассказал, для чего он использовал офшоры

18 октября 2021, 08:29 15
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не занимался отмыванием денег, а само расследование Pandora Papers об офшорах, которые использовал он и его соратники, не содержит ничего нового

Как передает RegioNews, об этом говорится в интервью президента телеканалу ICTV.

"Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет", - отметил президент.

По мнению Зеленского, это свидетельствует о том, что с 2019 года на него, как на президента Украины "товарищ Петр, так ничего и не нашел".

При этом глава государства не стал отрицать использование офшоров в 2012 году.

"Во времена Януковича тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было... называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95", - пояснил он.

По словам Зеленского, ни он, ни один из членов "Квартала 95" не занимался отмыванием денег.

"Отмыванием в 2012 году никаких денег, и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что проект Pandora Papers идентифицировал десяток украинцев, которым принадлежит элитная недвижимость в Великобритании - объектами они владеют через офшорные компании.

В расследовании отмечают, что во время перехода студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая ныне владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли быть причастными к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Эти средства могли быть частью истории с выводом и отмыванием денег "ПриватБанка".

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