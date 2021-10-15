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15 октября 2021, 16:31 1439

Новоназначенный столичный топ-чиновник погорел на взятке и вышел под залог

15 октября 2021, 16:31 1439
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из открытых источников
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Начальник управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской городской государственной администрации, который погорел на взятке в 2000 долларов, вышел под залог

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Украинской правде прессслужбы прокуратуры Киева

Отмечается, что Шевченковский районный суд признал обоснованным подозрение и избрал задержанному чиновнику меру пресечения – взятие под стражу с альтернативой внесения залога в 300 прожиточных минимумов, то есть 681 тысячу гривен.

"Залог был внесен, поэтому подозреваемый, проведя 4 дня в СИЗО, вышел на свободу", - добавляют в прокуратуре

7 октября столичная прокуратура сообщила о разоблачении на получении взятки чиновника Киевской городской государственной администрации.

"Новоиспеченный" чиновник, который недавно был назначен на должность начальника управления, требовал взятку от гражданина за то, чтобы закрыть глаза на нарушения строительных норм, возможно допущенных при проведении реконструкции нежилого помещения по улице Крутой спуск в столице.

Киев СИЗО прокуратура КГГА Чиновник

 
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