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15 декабря 2020, 16:16 15

В столице на Шулявском мосту обвалились огромные фонари

15 декабря 2020, 16:16 15
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Чудом удалось избежать тяжёлых последствий
Чудом удалось избежать тяжёлых последствий
Фото с Facebook-страницы Инги Мезери
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В столице на новом Шулявском мосту произошел обвал фонарей прямо на проезжую часть. Водителям чудом повезло.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналистка Инга Мезеря, передаёт RegioNews.

Как сообщила Инга Мезеря, двигаясь по путепроводу, она заметила падающую рядом железную конструкцию. Автомобиль вовремя удалось остановить, поэтому обошлось без тяжелых последствий. На видео заметно, что на том же мосту недалеко упал другой огромный фонарь.

Повод вечером выпить шампанское. Могло упасть на меня. Только внимательность и хорошие тормоза спасли.

Posted by Inga Mezerya on Tuesday, December 15, 2020

Шулявский мост имеет скандальную известность. Сначала мэр Виталий Кличко назвал его "уставшим", а потом за огромные деньги реконструировал объект.

Напомним, ранее сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.

Киев мост обвал авария стройка
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