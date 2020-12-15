Кличко отреагировал на "фонаропад" на Шулявском мосту в столице

Мэр Киева обратился с заявлением в полицию

Мэр Киева обратился с заявлением в полицию

Фото из открытых источников

Городской голова Киева убежден, что главная ответственность за сегодняшний обвал фонарей на Шулявском мосту лежит на генеральном подрядчике.

Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мэр Киева сообщил, что и он сам, и заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" обратились с заявлениями в полицию.

Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность - на генеральному подрядчику, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента - чтобы виновные понесли ответственность! – написал Кличко.

Друзі! Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва... Posted by Віталій Кличко on Tuesday, December 15, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в столице на Шулявском мосту упали огромные фонари.