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15 декабря 2020, 17:56 18

Кличко отреагировал на "фонаропад" на Шулявском мосту в столице

15 декабря 2020, 17:56 18
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Мэр Киева обратился с заявлением в полицию
Мэр Киева обратился с заявлением в полицию
Фото из открытых источников
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Городской голова Киева убежден, что главная ответственность за сегодняшний обвал фонарей на Шулявском мосту лежит на генеральном подрядчике.

Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Мэр Киева сообщил, что и он сам, и заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" обратились с заявлениями в полицию.

Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность - на генеральному подрядчику, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента - чтобы виновные понесли ответственность! – написал Кличко.

Друзі! Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва...

Posted by Віталій Кличко on Tuesday, December 15, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в столице на Шулявском мосту упали огромные фонари.

Киев мост Виталий Кличко обвал стройка
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