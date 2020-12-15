Кличко отреагировал на "фонаропад" на Шулявском мосту в столице
Городской голова Киева убежден, что главная ответственность за сегодняшний обвал фонарей на Шулявском мосту лежит на генеральном подрядчике.
Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Мэр Киева сообщил, что и он сам, и заказчик строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" обратились с заявлениями в полицию.
Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно главная ответственность - на генеральному подрядчику, который отвечает за качество работ. Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента - чтобы виновные понесли ответственность! – написал Кличко.
Друзі! Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва...Posted by Віталій Кличко on Tuesday, December 15, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что в столице на Шулявском мосту упали огромные фонари.