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16 октября 2021, 18:55 9

Российская перепись в оккупированном Крыму является очередным нарушением международного права - Кориневич

16 октября 2021, 18:55 9
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Фото из открытых источников
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Российская перепись в оккупированном Крыму является очередным нарушением международного права, и все нарушения будут фиксироваться для дальнейшего защиты прав населения в международных судах

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Эта перепись может создаваться для манипуляции и создания картинки, но я думаю, что все прекрасно понимают — и в Украине, и в мире, — что все, что делает Россия в Крыму — это нарушение международного права. И никакого соотношения с реальностью это все не имеет. И безусловно это все в один день перестанет происходить, и РФ уйдет из Крыма, — заявил Кориневич.

Он отметил, что до этого времени "нам надо фиксировать и документировать все нарушения" для того, чтобы можно было говорить о защите прав и интересов в международных судах.

Вполне логично заявление МИД и, безусловно, так же реакция наших международных партнеров - США, а также ЕС. Это безусловно попытка легитимизировать попытку аннексии, - добавил Кориневич.

Как известно, в оккупированном Крыму 15 октября началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября.

Как сообщалось, 11 октября СБУ задержала топ-чиновника оккупационной власти Крыма.

Ранее, 20 сентября, следователи СБУ открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Крыму.

Крым перепись населения нарушения РФ аннексия

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