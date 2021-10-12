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12 октября 2021, 20:20 6

РФ сорвала работу гуманитарной подгруппы в ТКГ, — Гармаш

12 октября 2021, 20:20 6
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Фото из открытых источников
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Российская сторона сорвала работу гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе

Об этом говорится в сообщении представителя украинской делегации Сергея Гармаша в Facebook, передает RegioNews.

Он назвал действия Москвы и подконтрольных ей боевиков "целенаправленными" из-за вспышки коронавируса и закрытия КПВВ.

Ну и новости из гуманитарной рабочей группы. Ее работу снова сорвала своим появлением террористка Майя Пирогова. Это нельзя назвать иначе, как целенаправленный срыв Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной спровоцированной Москвой вспышкой смертности от COVID-19, – написал Гармаш.

Также Гармаш отметил, что во время сегодняшнего заседания подгруппы по политическим вопросам Украина безрезультатно пыталась получить от РФ ответ на вопрос относительно определения термина "Минские соглашения".

По его словам, украинская делегация более года не может получить от Кремля письменные предложения для разработки Плана действий в полном соответствии с "Минском".

А все потому, что в первом и главном минском документе – протоколе от сентября 2014 года, есть "двустороннее прекращение огня", но нет ОРДЛО. То есть, двустороннее - значит между Украиной и Россией. Москве очень хочется забыть этот документ. Отсюда весь этот цирк с отсутствием ответов на, казалось бы, элементарные вопросы, – пояснил Гармаш.

Как сообщалось, 15 сентября Украина в ТКГ призвала Россию ускорить обмен пленными.

1 сентября в ТКГ обсудили ряд критических нарушений режима "тишины" пророссийскими боевиками.

ТКГ РФ Донбасс КПВВ террористы

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