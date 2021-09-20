Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Крыму

Фото из открытых источников

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Государственную думу Российской Федерации, которые состоялись на территории временно оккупированного Крыма

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

На протяжении всего избирательного процесса Служба безопасности Украины собирала материалы в отношении лиц, которые организуют и принимают участие в этих гонках. Ведь они не просто легитимизируют оккупационную власть, а несут угрозу суверенитету и независимости Украины и являются соучастниками преступления международного масштаба, - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Отмечается, что документируются все причастные к псевдоголосованию: как официальные представители РФ, так и граждане Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору.

СБУ предоставила Совету национальной безопасности и обороны материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет о 33-х кандидатах в депутаты Госдумы РФ и 54-х членах территориальных избирательных комиссий.

Как сообщалось, приговор политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму оставили в силе - 11 лет тюрьмы.

Раньше Резников рассказал о стратегии возвращения Крыма в Украину.