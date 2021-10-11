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11 октября 2021, 15:29 105

СБУ задержала топ-чиновника оккупационной власти Крыма

11 октября 2021, 15:29 105
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Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины задержала россиянина, который активно способствовал временной оккупации Автономной Республики Крым

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным оперативников, мужчина приехал на полуостров после его оккупации и отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации Крыма.

По данным следствия, в 2014-2017 годах он работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий.

Мужчина неоднократно участвовал в рабочих совещаниях под председательством главы "Республики Крым" Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник не только отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей, но и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов", - говорится в сообщении.

Россиянину сообщено о подозрении, а в суд направлен обвинительный акт в его отношении.

Напомним, ранее Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", которого подозревают в помощи захвата воздушного пространства при оккупации Крыма.

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