СБУ задержала топ-чиновника оккупационной власти Крыма
Служба безопасности Украины задержала россиянина, который активно способствовал временной оккупации Автономной Республики Крым
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным оперативников, мужчина приехал на полуостров после его оккупации и отвечал за развитие инфраструктурной отрасли, в том числе для быстрой милитаризации Крыма.
По данным следствия, в 2014-2017 годах он работал руководителем незаконно созданных оккупантами структур на базе захваченных украинских предприятий.
Мужчина неоднократно участвовал в рабочих совещаниях под председательством главы "Республики Крым" Аксенова. В ходе этих встреч топ-чиновник не только отчитывался о выполнении возложенных на него обязанностей, но и предоставлял предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов", - говорится в сообщении.
Россиянину сообщено о подозрении, а в суд направлен обвинительный акт в его отношении.
Напомним, ранее Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", которого подозревают в помощи захвата воздушного пространства при оккупации Крыма.