Пункт пропуска на админгранице с оккупированным Крымом закрывают

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Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом закроют с 19 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение председателя Херсонской областной государственной администрации

"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021 года", - говорится в распоряжении.

Контроль за его выполнением возложен на заместителя председателя ОГА Эдуарда Науменко. Управлению внутренней и информационной политики администрации поручено обеспечить публикацию распоряжения в СМИ.

Напомнив, КПВВ "Чаплинка" закрыли еще 7 июня из-за ремонтных работ. Предполагалось, что они продлятся две недели.

Позже стало известно, что ремонт продлится до 15 июля. Затем сроки его окончания неоднократно переносили.