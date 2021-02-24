СБУ вручила подозрение в госизмене политэксперту из каналов Медведчука Дудкину

Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб

Его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб

Фото: из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в работе на иностранные спецслужбы военному и политическому эксперту Юрию Дудкину, который был частым гостем телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов из российского "Первого канала" и агентства "News Front", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что Юрий Дудкин лично принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах.

Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков", - добавили в СБУ.

Юрию Дудкину вручили подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Сейчас его задержали.

В ведомстве добавили, что результаты экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности, в этом деле продолжаются психологические и фоноскопические экспертизы.

Напомним, утром 24 февраля политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома и что его обвиняют в государственной измене.