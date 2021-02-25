Подозреваемого в госизмене политэксперта Дудкина арестовали на два месяца - СМИ

Пока неизвестно, предусматривает ли арест Дудкина право внесения залога

Пока неизвестно, предусматривает ли арест Дудкина право внесения залога

Фото: из открытых источников

Печерский районный суд города Киева арестовал на два месяца политического эксперта Юрия Дудкина, который выступал в эфире телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, и которому ранее СБУ вручила подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает Украинская правда, РБК-Украина, передает RegioNews.

Юрия Дудкина задержали вчера, 24 февраля и вручили подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Пока не известно, предусматривает ли арест Дудкина возможность внесения залога.

Пророссийском "эксперту", которому 24 февраля СБУ объявила о подозрении, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 24 февраля политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома и что его обвиняют в государственной измене.

В тот же день СБУ вручила подозрение в госизмене Дудкину, его обвиняют в причастности к подрывной деятельности в пользу российских спецслужб.