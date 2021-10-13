Президент назначил новых судей в ВСУ: кто получил должность
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного Суда
Как пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента, в документе два человека - Татьяна Чумаченко и Валерий Картер.
Отмечается, что назначение произведено в соответствии с частью пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
Согласно указу президента должности в Верховном Суде получили:
- Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административный суд;
- Картер Валерий Иванович - в Кассационный суд.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что председатель Верховного Суда Валентина Данишевская уходит в отставку.
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