Президент назначил новых судей в ВСУ: кто получил должность

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Как пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента, в документе два человека - Татьяна Чумаченко и Валерий Картер.

Отмечается, что назначение произведено в соответствии с частью пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Согласно указу президента должности в Верховном Суде получили:

Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административный суд;

Картер Валерий Иванович - в Кассационный суд.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что председатель Верховного Суда Валентина Данишевская уходит в отставку.