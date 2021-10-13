В Одессе иностранец напал с ножом на девушку с парнем

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В Одессе на остановке общественного транспорта мужчина из Южной Азии напал с ножом на бывшую сожительницу и ее знакомого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Дождавшись, когда девушка выйдет с работы, 33-летний мужчина потребовал от нее возобновить отношения, а услышав отказ, схватил за одежду и стал толкать.

За девушку вступился ее коллега, который был свидетелем конфликта. В ходе схватки иностранец бросился на обоих с ножом.

Пострадавших немедленно госпитализировали: 29-летнего мужчину с порезом шеи и проникающими ранениями груди и брюшной полости, а 21-летнюю женщину - с порезами шеи и рук", - рассказали в полиции.

Правонарушителя же, который с места происшествия скрылся, задержали и поместили его в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине возле одного из местных заведений торговли между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт. В результате инцидента мужчина ударил ножом в грудь ветерана АТО и скрылся.