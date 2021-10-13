На Киевщине мужчина набросился на полицейских с вилами: его остановили выстрелом

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Правоохранители остановили предупредительным выстрелом в воздух мужчину, который с вилами бросился на полицейских в Фастовском районе Киевской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины.

Правоохранители прибыли на вызов - сообщалось о краже инструментов. На месте полицейские обнаружили двух мужчин - 63-летнего отца и его 28-летнего сына, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Увидев полицейских, они начали выражаться нецензурной бранью, хвататься за форменную одежду и бросаться в драку. Схватив вилы, молодой человек набросился на полицейских", - сообщили в полиции.

На замечания сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал, из-за чего правоохранители вынуждены были осуществить предупредительный выстрел вверх.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине возле одного из местных заведений торговли между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт. В результате инцидента мужчина ударил ножом в грудь ветерана АТО и скрылся.