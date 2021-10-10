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10 октября 2021, 13:24

В Харькове сначала искали взрывчатку в "ковидных" больницах, теперь ищут псевдоминеров

10 октября 2021, 13:24
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Фото Нацполиции
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Полиция проверяла сообщения о минировании медицинских учреждений и супермаркета в Харькове, информация не подтвердилась. Начат поиск анонимных "минеров"

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает RegioNews.

9 октября около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с сообщением о том, что в Харькове заминированы семь больниц и один из супермаркетов.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Информация о минировании "ковидных" больниц и супермаркета в Харькове не подтвердилась. Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов, начат поиск анонимных "минеров".

Правоохранители осмотрели 11 тысяч квадратных метров помещений, почти 14 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что эвакуация персонала и посетителей учреждений не проводилась.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются причастные к анонимному сообщению о минировании.

Как сообщалось, суд дал три года мужчине за "минирование" резиденции Зеленского.

Также 24 сентября на Запорожье "заминировали" полицию и прокуратуру.

Ранее, 22 сентября в Харькове "заминировали" суд.

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