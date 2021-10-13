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13 октября 2021, 10:57 2092

В Полтавской области двух полицейских подозревают в изнасиловании беременной женщины

13 октября 2021, 10:57 2092
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Фото из открытых источников
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В Полтавской области двое злоумышленников, один из которых, вероятно, является действующим полицейским, а другой - бывшим, изнасиловали беременную женщину

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Отмечается, что 12 октября жительница Лубенского района сообщила об изнасиловании. Один из предполагаемых преступников, по ее словам, - 30-летний местный участковый офицер полиции. С 30 сентября он якобы находился на больничном.

"Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, все собранные во время служебного расследования материалы сотрудники Департамента главной инспекции безотлагательно передадут в орган досудебного расследования", - отмечается в сообщении.

В то же время, как сообщил в своем Телеграм-канале нардеп восьмого созыва Игорь Мосийчук, вторым злоумышленником якобы является бывший правоохранитель. Они якобы выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей - матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

"Сейчас Снежана госпитализирована с кровотечением в больницу, а два урода в форме полиции бегают по селу и району предлагают грубые деньги чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок!" - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине мужчина насиловал шестилетнего мальчика и снимал это на телефон.

Полтава полиция изнасилование

 
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