08:46  07 октября
В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19
10:13  07 октября
Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
08:06  07 октября
На Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
07 октября 2021, 17:12 7

Суд дал три года мужчине за "минирование" резиденции Зеленского

07 октября 2021, 17:12 7
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ивано-Франковский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который заявлял о "минировании" резиденции "Синегора", куда Президент Украины Владимир Зеленский собирался приехать на Новый год, а также о подготовке покушения на Главу государства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Реестр судебных решений.

Отмечается, что инцидент произошел в декабре 2020 года. Обвиняемый сделал рассылку на электронные почты СБУ и других ведомств, в которой заявил о подготовке покушения на Зеленского в Карпатах. В письме была фраза: "Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте"(Синегора-ред.).

В дальнейшем правоохранители осмотрели резиденцию "Синегора", куда должен был приехать Зеленский, но не нашли взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Подсудимый признал вину и пояснил, что пытался проверить готовность правоохранительных органов для обеспечения защиты Зеленского, считал необходимым привлечь еще больше людей для его охраны.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Но поскольку он не отбыл часть наказания после предыдущего похожего инцидента, ему добавили еще один месяц.

Напомним, что по данным СБУ высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины.

суд минирование президент Резиденция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua