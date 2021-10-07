Суд дал три года мужчине за "минирование" резиденции Зеленского

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Ивано-Франковский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, который заявлял о "минировании" резиденции "Синегора", куда Президент Украины Владимир Зеленский собирался приехать на Новый год, а также о подготовке покушения на Главу государства

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Реестр судебных решений.

Отмечается, что инцидент произошел в декабре 2020 года. Обвиняемый сделал рассылку на электронные почты СБУ и других ведомств, в которой заявил о подготовке покушения на Зеленского в Карпатах. В письме была фраза: "Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте"(Синегора-ред.).

В дальнейшем правоохранители осмотрели резиденцию "Синегора", куда должен был приехать Зеленский, но не нашли взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Подсудимый признал вину и пояснил, что пытался проверить готовность правоохранительных органов для обеспечения защиты Зеленского, считал необходимым привлечь еще больше людей для его охраны.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Но поскольку он не отбыл часть наказания после предыдущего похожего инцидента, ему добавили еще один месяц.

Напомним, что по данным СБУ высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины.