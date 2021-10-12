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12 октября 2021, 17:35 7

На Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия поставок газа бюджетникам

12 октября 2021, 17:35 7
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Фото Львовской ОГА
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На внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области принято решение о чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации во вторник, передает RegioNews.

На сегодня во Львовской области работает 825 бюджетных учреждений, которые потребляют природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4 тыс. пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

В сообщении отмечается, что это связано с тем, что большинство бюджетных учреждений, которые используют природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договора на поставки природного газа.

Сейчас мы видим, что лишь четверть бюджетных пользователей природного газа провели все необходимые действия, поэтому сложившаяся ситуация может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно и на должном уровне, и это в свою очередь может серьезно отразиться на здоровье, жизни жителей области, - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайний.

Во Львовской ОГА отметили, что, согласно решению комиссии, ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов и последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области и нанесла значительный материальный ущерб, признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Как сообщалось, Одесская ОГА заявила, что в Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла.

Вчера на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа.

Также известно, что запас газа в украинских подземных хранилищах втрое меньше, чем в этот период в прошлом году.

газ ОГА чрезвычайная ситуация Львовская область отопительный сезон

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