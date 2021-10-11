На Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа

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На Закарпатье прошло внеплановое заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, где объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера, связанную с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов

Об этом говорится в сообщении Закарпатской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, сейчас отказываются это делать из-за возросших цен на газ.

Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м3. Зато цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу учреждений в осенне-зимний период", – отметил глава ОГА Анатолий Полосков.

Почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо напрямую у поставщиков по индивидуальным договорам в соответствии с процедурой, предусмотренной законом "О публичных закупках".

Комиссия приняла решение считать ситуацию, сложившуюся в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов, чрезвычайной и классифицировать ее как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня", - говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что возможным вариантом выхода из кризисной ситуации может стать введение гарантированного поставщика природного газа по индивидуальным договорам для удовлетворения потребностей бюджетных учреждений и организаций области на отопительный период 2021-2022 годов.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики объяснили, почему выросли цены в сентябре. В сентябре 2021 года, после дефляции августа, потребительские цены в Украине повысились на 1,2% из-за подорожания продовольствия и энергоносителей на внешних рынках.