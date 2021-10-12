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12 октября 2021, 14:24 26

На Львовщине разоблачили дельцов, которые нелегально продавали опасные вещества

12 октября 2021, 14:24 26
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Фото: из открытых источников
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Служба безопасности Украины задержала группу лиц, которые, действуя на территории Львовской и Закарпатской областей, осуществляли незаконную торговлю огнестрельным оружием и особо опасными химическими веществами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организаторами схемы оказались бывший руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины и ранее судимый житель Закарпатской области", - говорится в сообщении.

У дельцов правоохранители изъяли 25 кг ртути металлической, 9-мм пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

Одного из фигурантов задержали при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников схемы.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине разоблачили сеть онлайн-аптек, где продавали запрещенные лекарства.

СБУ оружие ГСЧС торговля Львовская область

 
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