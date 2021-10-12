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12 жовтня 2021, 17:35 6

На Львівщині оголошено надзвичайну ситуацію через відсутність постачання газу бюджетникам

12 жовтня 2021, 17:35 6
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Фото Львівської ОДА
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На позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львівської області ухвалено рішення про надзвичайну ситуацію техногенного характеру регіонального рівня у зв'язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації у вівторок, передає RegioNews.

На сьогодні у Львівській області працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб. У цих установах є більш ніж 4 тис. пунктів обліку газу, із них на сьогодні включені лише 986, що становить 23,4%.

У повідомленні наголошується, що це пов'язано з тим, що більшість бюджетних установ, які використовують природний газ для опалення та гарячої води, на сьогодні не уклали договору на постачання природного газу.

Зараз ми бачимо, що лише чверть бюджетних користувачів природного газу провели всі необхідні дії, тому ситуація, яка склалася, може призвести до того, що ми не ввійдемо в опалювальний сезон своєчасно і на належному рівні, і це своєю чергою може серйозно позначитись на здоров'ї, житті жителів області, - зазначив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

У Львівській ОДА зазначили, що через це, згідно з рішенням комісії, ситуацію, що склалася у зв'язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-2022 років та подальшим виникненням загрози життю та здоров'ю населення області та завдала значних матеріальних збитків, визнали надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня.

Як повідомлялося, Одеська ОДА заявила, що на Одещині бюджетні організації можуть залишитися без газу та тепла.

Учора на Закарпатті оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу.

Також відомо, що запас газу в українських підземних сховищах утричі менший, ніж у цей період минулоріч.

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