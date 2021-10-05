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05 октября 2021, 11:42 69

Украина не планирует напрямую покупать газ у России - премьер

05 октября 2021, 11:42 69
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из открытых источников
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Украина не планирует переговоров с Россией о прямых поставках природного газа. В подземных хранилищах достаточно газа для прохождения отопительного сезона

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью главы правительства изданию lb.ua

"Такие переговоры не планируются", - сказал он.

Премьер напомнил, что в подземных хранилищах газа Украины находится более 18,5 млрд кубометров газа.

"С вероятностью 100% газ, находящийся в Украине, здесь и будет использован. Часть газа закупалась по цене 3-4 грн. Часть сейчас закачивается уж дорого - по 18 грн. Часть - это собственная добыча. Этот микс позволяет удержать до весны цену, которая установлена в контракте. Это также было просчитано "Нафтогазом", - сказал он.

Глава правительства убежден, что газа в "подземках" хватит до конца отопительного сезона.

"В принципе, Украина по состоянию на конец позапрошлой недели на 90% готова к отопительному сезону", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к переговорам о продаже Украине природного газа напрямую.

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