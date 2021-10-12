13:26  12 октября
Монастырский рассказал, когда появятся первые результаты экспертиз по делу нардепа Полякова
09:46  12 октября
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
08:09  12 октября
На Донбассе за сутки зафиксировали девять новых обстрелов, один боец ООС ранен
UA | RU
UA | RU
12 октября 2021, 12:13 37

В Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла - ОГА

12 октября 2021, 12:13 37
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской областной государственной администрации признали критической ситуацию с непоставкой газа в бюджетные учреждения. Без газа и тепла может остаться 221 объект социальной инфраструктуры

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заседание областной комиссии по техногенной безопасности.

По словам, директора департамента энергоэффективности облгосадминистрации Антона Шалигайло в начале 2021 года бюджетные учреждения заключили договоры на поставку газа по тарифу 11,5 грн за кубометр.

Однако цена выросла до 40 гривен за кубометр. "В связи с повышением рыночной стоимости оптовой закупки рыночного газа, поставщики закупки не могут пока выполнять контрактные условия, а бюджетные учреждения не могут платить завышенную стоимость, поскольку сейчас она составляет 40 гривен за кубический метр", – отметил Шалигайло.

221 объект социальной инфраструктуры может не успеть оформить новые договора. Как отметил чиновник, это половина бюджетных организаций. Существует угроза срыва отопительного сезона и учебного процесса. Под ударом могут оказаться школы и больницы. В случае резкого снижения температуры воздуха отсутствие отопления повлечет возникновение чрезвычайной ситуации.

"Поставщики уже присылают многочисленные предупреждения о прекращении действия договора, что будет означать отключение газоснабжения", - подчеркнул Шалигайло.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сохранить коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона. Кроме этого было обещано фиксированные цены на газ для бюджетных учреждений, которые существенно ниже рыночных.

газ тарифы тепло цена чрезвычайная ситуация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram