В Одесской области бюджетные организации могут остаться без газа и тепла - ОГА

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В Одесской областной государственной администрации признали критической ситуацию с непоставкой газа в бюджетные учреждения. Без газа и тепла может остаться 221 объект социальной инфраструктуры

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заседание областной комиссии по техногенной безопасности.

По словам, директора департамента энергоэффективности облгосадминистрации Антона Шалигайло в начале 2021 года бюджетные учреждения заключили договоры на поставку газа по тарифу 11,5 грн за кубометр.

Однако цена выросла до 40 гривен за кубометр. "В связи с повышением рыночной стоимости оптовой закупки рыночного газа, поставщики закупки не могут пока выполнять контрактные условия, а бюджетные учреждения не могут платить завышенную стоимость, поскольку сейчас она составляет 40 гривен за кубический метр", – отметил Шалигайло.

221 объект социальной инфраструктуры может не успеть оформить новые договора. Как отметил чиновник, это половина бюджетных организаций. Существует угроза срыва отопительного сезона и учебного процесса. Под ударом могут оказаться школы и больницы. В случае резкого снижения температуры воздуха отсутствие отопления повлечет возникновение чрезвычайной ситуации.

"Поставщики уже присылают многочисленные предупреждения о прекращении действия договора, что будет означать отключение газоснабжения", - подчеркнул Шалигайло.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сохранить коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона. Кроме этого было обещано фиксированные цены на газ для бюджетных учреждений, которые существенно ниже рыночных.