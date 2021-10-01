15:42  01 октября
Власти Владимира-Волынского согласовали переименование города
18:03  01 октября
В "Слуге народа" сказали, начали ли уже собирать подписи за отставку Разумкова
17:33  01 октября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия: ранены двое наших воинов
UA | RU
UA | RU
01 октября 2021, 16:34 2

Запас газа в украинских подземных хранилищах втрое меньше, чем в этот период в прошлом году

01 октября 2021, 16:34 2
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 октября 2021 года достиг 18,7 млрд куб. м газа. Это на 33% меньше, чем на эту же дату прошлого года (27,9 млрд куб. об)

Об этом сообщает пресс-служба"Укртрансгаза", передает RegioNews.

В пресс-службе напомнили, что средний уровень наполнения газохранилищ в начале отопительных сезонов с 2011 по 2019 годы достигал 17,9 млрд куб. м, а минимальный опускался до 14,5 млрд куб. м в 2016-м.

Сейчас Оператор газохранилищ продолжает закачку газа в ПХГ. Продолжительность периода закачки в октябре будет зависеть от погодных условий и температуры воздуха в Украине, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение сентября 2021 года в подземные газохранилища Украины поступило 0,7 млрд куб. м природного газа. Всего с начала нынешнего сезона закачки в ПХГ поступило 3,6 млрд куб. м газа.

По состоянию на 1 октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранят в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд куб. м газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 2,3 млрд куб. м. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,8 млрд куб. м. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме short haul, равен 0,7 млрд куб. м. Шорт-холл (short-haul) – это особая услуга, что с 1 января 2020 года позволяет получать скидку на транспортировку между определенными межгосударственными точками входа и выхода.

Как сообщалось, мэры городов предложили Кабмину план, как не допустить срыва отопительного сезона.

Также 6 сентября "Укрэнерго" отмечал очень низкие запасы угля на складах ТЭС.

газ хранилище Укртрансгаз отопительный сезон

Зеленский пообещал сохранить коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона
30 сентября 2021, 14:12
В Киеве стоимость отопления для населения может вырасти на 50%
30 сентября 2021, 12:13
В Минэнерго обвинили "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС
27 сентября 2021, 11:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram