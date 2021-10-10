В Украине за сутки вакцинировались против COVID-19 более 66 тыс. человек
66 053 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября 2021 года
Об этом сообщает Минздрав на Facebook, передает RegioNews.
Одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы - 31 870 человек.
В течение суток работали:
- 552 мобильные бригады,
- 2 032 пункта прививки;
- 378 центров вакцинации, - говорится в сообщении.
В Минздраве добавляют, что с начала вакцинальной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 644 843 прививки.
Как сообщалось, за сутки в Украине более 11 тыс. новых случаев COVID-19.
Между тем в Одессе COVID-больные образовали очередь в реанимацию.
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