В Украине за сутки вакцинировались против COVID-19 более 66 тыс. человек

Фото из открытых источников

66 053 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 9 октября 2021 года

Об этом сообщает Минздрав на Facebook, передает RegioNews.

Одну дозу получили 34 183 человека, полностью иммунизированы - 31 870 человек.

В течение суток работали: - 552 мобильные бригады, - 2 032 пункта прививки; - 378 центров вакцинации, - говорится в сообщении.

В Минздраве добавляют, что с начала вакцинальной кампании привито 7 529 596 человек, из них получили одну дозу – 7 529 594 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 115 249 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 644 843 прививки.

Как сообщалось, за сутки в Украине более 11 тыс. новых случаев COVID-19.

Между тем в Одессе COVID-больные образовали очередь в реанимацию.