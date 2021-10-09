"Мест не хватает": в Одессе COVID-больные образовали очередь в реанимацию

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Реанимационные отделения больниц Одессы, принимающие COVID-больных, почти полностью заполнены, в связи с чем в городе образовалась "очередь в реанимацию"

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

"Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черногорске и даже везли одного тяжкого в Разрешение. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются, их сразу занимают. У нас теперь даже появилось понятие "очередь в реанимацию". Мест на всех не хватит", - пишет волонтер.

По ее словам, в городе открыты два новых отделения (в ГКБ №1 на 80 мест и новый корпус в больнице №5, расположенной в районе парка Шевченко, - 90 мест). И все они сразу заполнились.

Кроме того, есть проблемы с медпрепаратами.

"В COVID-19-стационарах пишут списки. Да, да, почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит НСЗУ за ковідним пакетом. Например, в протокол внесен "Ремдисивир", но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо. Поэтому все обращения к нам по этому вопросу мы вынуждены отклонять. Цена флакона - 3200 грн. На курс обычно пишут 6-8 флаконов", - написала она.

Ранее сообщалось, что больницы Харькова переполнены. Больные COVID - 19 лежат даже в коридорах.