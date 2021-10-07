В Запорожье полиция задержала под облсоветом четырех митингующих против каолинового карьера

Фото Суспильне. Запорожье

Против строительства каолинового карьера протестовали 7 октября представители Вольнянской тергромады возле Запорожского облсовета. Четырех активистов задержали и отвезли в отделение полиции

Об этом сообщает Суспильне. Запорожье, передает RegioNews.

Около 10 часов утра митингующие пытались войти в сессионный зал, где через час должна была начаться сессия.

Правоохранители задержали нескольких участников акции протеста, среди них — депутата Павловской территориальной общины Алексея Кулебу — и отвезли их в отделение полиции.

Как сообщили сегодня на официальном сайте Нацполиции в области, в отношении 4-х граждан составили административные протоколы "за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского и мелкое хулиганство”.

Ситуацию с Алексеем Кулебой по телефону прокомментировал представитель общественной организации "Вольтерра" Дмитрий Буркот.

Допросили, отпустили. На сегодняшнем мероприятии мы пытались попасть на сессию областного совета. К сожалению, нас не пустили. У них вроде были какие-то списки, в которых нас не было. Основания по его задержанию неизвестны пока, что-то я не видел. На самом деле веских оснований не было. Есть куча свидетелей, что человека взяли и по непонятным причинам задержали, - сообщил Буркот.

Как сообщалось, в январе Запорожская ОГА требовала остановить строительные работы на каолиновом карьере.

Раньше на Запорожье полиция открывала уголовное производство по факту блокирования дорог против каолинового карьера.