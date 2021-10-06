11:59  06 октября
Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы
08:44  06 октября
Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат
08:09  06 октября
На Донбассе зафиксировали шесть нарушений: оккупанты снова били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
06 октября 2021, 15:31

В Харькове посреди улицы произошла драка, три человека получили ранения

06 октября 2021, 15:31
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове на улице Дидро между четырьмя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате конфликта три человека получили ножевые ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Установлено, что во время выяснения отношений 44-летний мужчина нанес трем оппонентам ножевые ранения.

В результате конфликта трое граждан 46, 33 и 32 лет с резаными ранами были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Установлено, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области между мужчинами произошел конфликт из-за такси, переросший в стрельбу. Возбуждено уголовное дело.

госпитализация оружие полиция конфликт алкоголь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua