В Харькове посреди улицы произошла драка, три человека получили ранения

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В Харькове на улице Дидро между четырьмя мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате конфликта три человека получили ножевые ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Установлено, что во время выяснения отношений 44-летний мужчина нанес трем оппонентам ножевые ранения.

В результате конфликта трое граждан 46, 33 и 32 лет с резаными ранами были госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Установлено, что все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области между мужчинами произошел конфликт из-за такси, переросший в стрельбу. Возбуждено уголовное дело.