На Черниговщине за разбой задержали группу псевдополицейских

Фото: Нацполиция

В Черниговской области правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались совершить разбойное нападение на пенсионера, маскируясь под полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Так, полицейские получили информацию о подготовке разбойного нападения с применением оружия на 74-летнего жителя Носовки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые собирались совершить преступление – это двое жителей Одесской области в возрасте 38 и 49 лет.

Реализуя преступный умысел, мужчины надели одежду, визуально похожую на полицейскую форму, но без шевронов.

При силовой поддержке КОРДа полицейские задержали вооруженных мужчин, которые ворвались в дом пенсионера", - говорится в сообщении.

По факту преступления следователи открыли производство. Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Нападавшие помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью.