08:46  07 октября
В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19
10:13  07 октября
Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
08:06  07 октября
На Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
07 октября 2021, 15:29 7

На Черниговщине за разбой задержали группу псевдополицейских

07 октября 2021, 15:29 7
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Черниговской области правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались совершить разбойное нападение на пенсионера, маскируясь под полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области.

Так, полицейские получили информацию о подготовке разбойного нападения с применением оружия на 74-летнего жителя Носовки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лиц, которые собирались совершить преступление – это двое жителей Одесской области в возрасте 38 и 49 лет.

Реализуя преступный умысел, мужчины надели одежду, визуально похожую на полицейскую форму, но без шевронов.

При силовой поддержке КОРДа полицейские задержали вооруженных мужчин, которые ворвались в дом пенсионера", - говорится в сообщении.

По факту преступления следователи открыли производство. Теперь задержанным грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Нападавшие помещены в изолятор временного содержания. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью.

полиция задержание нападение Черниговская область пенсионеры

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua