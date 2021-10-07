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07 жовтня 2021, 21:53 1

У Запоріжжі поліція затримала під облрадою чотирьох мітингувальників проти каолінового кар'єру

07 жовтня 2021, 21:53 1
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Фото Суспільне.Запоріжжя
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Проти будівництва каолінового кар’єру протестували 7 жовтня представники Вільнянської тергромади біля Запорізької облради. Чотирьох активістів затримали і відвезли до відділення поліції

Про це повідомляє Суспільне. Запоріжжя, передає RegioNews.

Близько 10-тої години ранку мітингувальники намагались увійти до сесійної зали, де за годину мала розпочатися сесія.

Правоохоронці затримали кількох учасників акції протесту, серед них — депутата Павлівської територіальної громади Олексія Кулебу — та відвезли їх до відділення поліції.

Як повідомили сьогодні на офіційному сайті Нацполіції в області, стосовно 4-х громадян склали адміністративні протоколи — "за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського та дрібне хуліганство”.

Ситуацію з Олексієм Кулебою телефоном прокоментував представник громадської організації "Вольтерра" Дмитро Буркот.

Допитали, відпустили. На сьогоднішньому заході ми намагалися потрапити на сесію обласної ради. На жаль, нас не пустили. У них начебто були якісь списки, в яких нас не було. Підстави щодо його затримання невідомі наразі, щось я не бачив. Насправді вагомих підстав не було. Є купа свідків, що людину взяли та за незрозумілих причин затримали, - повідомив Буркот.

Як повідомлялося, у січні Запорізька ОДА вимагала зупинити будівельні роботи на каоліновому кар'єрі.

Раніше на Запоріжжі поліція відкривала кримінальне провадження за фактом блокування доріг проти каолінового кар’єру.

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